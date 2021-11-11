美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，拜登政府與中國正就北京遵守川普時代貿易協議的會談取得進展，但在美中持續討論之際，她不願預測結果如何。

路透社報導，戴琪在華府告訴記者，拜登政府意欲就2020年1月簽署的「第一階段」2年貿易協議向中國追究責任，並評估中國在表現上的所有薄弱環節，包括未採購美國商用飛機等。

根據皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）貿易經濟學家鮑恩（Chad Bown）彙整數據，中國在協議中承諾，在2020至2021年採購的美國貨物，將比2017年額度多出約2000億美元，但迄今遠遠不及。截至9月30日為止，僅達目標的6成。

在美中這世界前兩大經濟體關係緊繃加劇下，美國總統拜登和中國國家主席習近平預定最快下週舉行視訊會議。

戴琪指出，拜習會將有幫助，他們對彼此的了解將有助關係改善。不過她說，兩位領袖會談對促進貿易討論並非必要。

戴琪說：「我不希望你們（指記者）認為，我們與中國貿易代表的會談沒有取得進展。」「我們正在談話，我們正在協商。所以我們無需家裡大人參與。」她指的是拜登和習近平。

記者問到，拜登政府是否考慮對中國貨物降低關稅以減輕美國經濟的通膨壓力時，戴琪表示，由於美國尋求更有效地與中國競爭的優勢地位，貿易代表署（USTR）把對中國貨物課徵關稅的「301條款」（Section 301）視為一種策略。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1101111