線上「拜習會」昨天落幕，中國國內外學者對會談成果的看法偏向保守，認為美國總統拜登與中國國家主席習近平各說各話，美中僵局仍難緩解。但雙方也都展現避免衝突擴大的意圖。

至於台灣議題，有學者認為，有別於國際社會頻頻示警，習近平提到了「盡最大努力爭取和平解決」，這代表中國近期應該沒有攻台的打算。但不代表中國會放棄軍機繞台等行徑。

美國之音報導，北京卡內基─清華全球政策中心學者趙通指出，美中現在面臨的基本矛盾，在於中國要維護的基本國家利益和政權穩定，與美國堅持的民主和人權等價值觀存在根本矛盾。

趙通表示，從拜登（Joe Biden）與習近平在會談中的表述研判，基本上還是各說各話，重複各自的基本立場和觀點，且互相指責對方挑釁。雙方都不願意、也不覺得有可能要觸及這些根本矛盾。像是美國堅持的觀點，都挑戰到中國的核心利益。這個根本矛盾，目前看來沒有任何能獲得根本解決的希望。

他認為，拜、習二人都各自認為，兩國關係好轉的基礎在於對方的片面政策要有所改變，但這種改變並不可期。況且，二人在峰會上的表述，都明顯地展現出要與對方長期競爭的決心。且基於深層矛盾和意識形態差異，雙方要維持基本穩定的關係都有困難，更別說保持合作。

新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山也認為，這場「拜習會」只是美中兩國建立的元首級溝通管道，但「溝而不通」，兩國間的對立短期內有所逆轉，並不容易。且觀察雙方事後的文告，拜、習二人在立場上都不示弱。

但趙通指出，這次「拜習會」唯一的正面訊號，就是雙方在主觀上都有管控競爭、避免公開衝突的意願，而且也在氣候變遷和防疫等議題上，展現了高度合作的空間。

趙通針對台海議題表示，有別於國際社會近期頻頻示警，習近平在會中釋出了一個比較緩和局勢的訊號，就是「中國會有耐心，盡最大努力爭取和平解決」，這可能代表中國近期沒有攻台的打算。但畢竟中國實現國家統一的意志已經向下貫徹，諸如軍機擾台等操演行動仍會持續。相對地，也會引發美台的戰備升級。