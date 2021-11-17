美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）17日在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上表示，美國暫時不會加入亞太國家之間的「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。她並表示，美國希望與中國有一個公平的競爭環境，並稱中國需要遵守規則和貿易承諾。

綜合外媒報導，雷蒙多在會議上發言時表示，美國暫時不會加入亞太國家之間的CPTPP，並試圖在該貿易協議的範圍之外增進貿易，深化關係。

報導指出，美國高官近日分別到訪亞洲國家，尋求加強經貿關係，被認為是應對中國影響力。雷蒙多本周將展開就任後首次訪問亞洲的行程，分別造訪日本、新加坡及馬來西亞，重申承諾並加強美國與盟友和主要合作夥伴的經濟關係，供應鏈、數位經濟、半導體及支持區域基礎設施項目等為討論關鍵領域。

此外，美國貿易代表戴琪本周開始訪問日本、韓國及印度，討論加強雙邊貿易和經濟關係。

報導稱，雷蒙多還表示，中國需要遵守規則，尊重美國的智財權，並需要信守自己的承諾。她舉例，在中美第一階段貿易協議中，中國承諾會購買一定數量的飛機和農產品，但「他們沒有這樣做，他們沒有信守承諾」。

在雷蒙多發言之前，同樣出席該會議的中國國家副主席王岐山在視訊發言中表示，在其他國家提高壁壘之際，中國將繼續推進對外資開放，他還強調了中美關係的重要性。