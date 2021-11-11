亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會11日登場，中國國家主席習近平應邀在北京以視訊方式，向APEC工商領導人峰會發表主旨演講時指出，亞太地區不能、也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

香港信報報導，習近平表示，要反對歧視性、排他性做法。他提到，以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究沒有前途。各方要積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復甦，實現聯動發展。

習近平表示，新冠疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦艱難曲折。亞太地區率先呈現復甦勢頭。在這個歷史關頭，亞太地區應該勇擔時代責任，發揮引領作用，堅定朝構建亞太命運共同體目標邁進。

在氣候變化問題上，習近平指出，亞太地區要努力做科學應對氣候變化的領航者。要堅持共同但有區別的責任原則，落實好應對氣候變化「巴黎協定」和「生物多樣性公約」第15次締約方大會成果，也要準確理解可持續發展理念，堅持以人民為中心，協調好經濟增長、民生保障和節能減排。

習近平強調，中國減排行動是一場深刻的經濟社會變革，沒有發展就不能聚集起綠色轉型的經濟力量；忽視民生就會失去綠色轉型的社會依托，中國將堅定實施應對氣候變化國家戰略。