疫苗接種率提升，支撐全球經濟復甦的動能，承攬龍頭台驊董事長顏益財表示，海運供給持續吃緊，運價小幅回落，刺激需求穩定增長，海運市場依然欣欣向榮，他並以「萬里晴空、直上雲霄」形容明年營運，空運運價因運力供給增長回落，加上需求穩定增長，有利於毛利率提升，空運業績穩中有進。

顏益財表示，全球塞港問題未解，全球航線準班率持續探低，導致客戶貨物積累遞延至明年出貨，加上全球經濟活動隨疫情趨緩而逐步回溫，美國零售庫存銷售比處於歷史低水位、就業市場好轉，支撐內需消費及進口動能，2022年海運需求持續暢旺。

顏益財引述多數航商預測，海運供應鏈瓶頸有望於明年上半年緩解，但仍維持吃緊，根據Alphaliner預估，2022年運力供給增長3.5％，需求增長4％，屆時，運價將有機會回落，但仍維持於高檔，進一步刺激客戶出貨需求，價跌量增，海運市場仍然欣欣向榮，但仍存在風險如美國西岸碼頭工人重新簽約及美國港口基礎設施老舊等均可能再次造成供應鏈瓶頸問題。

在艙位供給嚴重匱乏下，台驊控股長期以來與各船公司建立雙贏合作關係，積極擴大航商合作伙伴，和使用先進資訊系統及時取得稀缺艙位，在艙位保證上擁有相對優勢，並持續關注歐美市場變化，提供客戶全方位供應鏈端解決方案，將危機化為轉機，進而開拓更多客源，擴大市場份額，成為長期業績增長重要基石。

空運方面，隨著全球疫苗施打率提升，國際旅遊邊境限制將逐步放寬，客載貨機運力供給可望較今年增加，顏益財預期運價將回落，但仍高於疫情前水位。另根據IATA(國際航空運輸協會)預測，2021年及2022年的全球航空貨量需求較2019年(疫情前)分別成長7.9％及13.2％，顯見明年空運需求可保持穩定增長。

顏益財認為電動車、5G、AI等相關科技技術持續精進，支撐半導體及相關電子零組件之運輸需求，以及運價回落有助於毛利率的提升，2022年空運業務之業績穩中有進。