市場搶進近日下修較多的跌深績優族群，但憂心成本大漲會吃掉日企獲利空間，因此大盤漲勢受到些許壓抑。11日日經指數收29277.86點，漲171.08點或0.59%。東證收2014.3點，漲6.34點或0.32%。

相澤證券認為，價格被低估個股出現買盤，但是指獲利表現比較好的那些，而不是獲利差的。不過，原物料費用與運輸成本雙雙持續上漲，也影響到投資人信心。

個股中，凸版印刷上修財測後收漲8.11%，同時，昭和電工也漲6.93%，因為這家工業材料製造商的財報由虧轉盈。

太平洋金屬飆漲17.09%，因獲某家知名基金納入持股名單。

不過，在下修年度財測後，化妝品製造商資生堂，以及啤酒廠朝日，分別收跌3.83%與3.94%。

在未來展望不如市場預期下，泛太平洋國際控股這家折扣商店便大跌9.59%。

東證核心30中，發那科表現最佳漲3.67%，其次是第一三共製藥。至於表現最差的為7&i控股跌1.19%，再來是本田汽車跌0.67%。