台股17日擺尾，以當日最高點17764點上漲70點作收，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）攜手演出，雙雙歷史天價作收，率領其他12檔個股寫下歷史收盤最高價。

台股經過10月拉回最低至16162點，以小漲52點作收後，11月來漲勢如虹，高價股扮演多頭軍心，累計至17日止，11月月線拉出長紅棒，大漲776點，矽力-KY及信驊分別站上5千元及3千元大關，股價頻創高，帶領個股股價全面上攻。

據統計，17日股價刷新上市櫃來新高股，除了矽力-KY及信驊外，還有500元俱樂部的威鋒電子，300元俱樂部的同欣電，200元級的茂達及全訊，以及百元俱樂部的創惟及大量，共有8檔，元太收97元，百元近在咫尺，加高、日揚、宜新實業、泰藝及安碁各在30～60元之間。

其中，全訊、宜新實業為今年剛上市掛牌股；另14檔創高股中，有8檔為上櫃股、6檔為上市櫃，顯示中小型股漲勢凌厲。