台股17日擺尾，以當日最高點17764點上漲70點作收，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）攜手演出，雙雙歷史天價作收，率領其他12檔個股寫下歷史收盤最高價。
台股經過10月拉回最低至16162點，以小漲52點作收後，11月來漲勢如虹，高價股扮演多頭軍心，累計至17日止，11月月線拉出長紅棒，大漲776點，矽力-KY及信驊分別站上5千元及3千元大關，股價頻創高，帶領個股股價全面上攻。
據統計，17日股價刷新上市櫃來新高股，除了矽力-KY及信驊外，還有500元俱樂部的威鋒電子，300元俱樂部的同欣電，200元級的茂達及全訊，以及百元俱樂部的創惟及大量，共有8檔，元太收97元，百元近在咫尺，加高、日揚、宜新實業、泰藝及安碁各在30～60元之間。
其中，全訊、宜新實業為今年剛上市掛牌股；另14檔創高股中，有8檔為上櫃股、6檔為上市櫃，顯示中小型股漲勢凌厲。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。