台北市政府深耕智慧城市發展多年獲國際肯定，自2006年起即獲得ICF(智慧城市論壇)組織認可，獲得全台第一個「ICF全球智慧城市」首獎；近日全球知名瑞士洛桑管理學院(IMD)公布2021全球智慧城市指數（Smart City Index），台北市在118座城市中脫穎而出，躍進全球第4名、亞洲第2名，總體指標為A，比去年往前躍進4名，超前赫爾辛基、哥本哈根、日內瓦、奧克蘭等知名國際城市。

全球智慧城市指數（Smart City Index）是IMD與新加坡科技設計大學(SUTD)合作，今年針對全球118座城市、1萬5000名民眾調查，聚焦於智慧城市、應用與科技之直觀感受，也包括疫情展現科技如何解決衛生與安全、社會化、工作環境的全新項目。

研究報告顯示，市民在政府提供的科技應用上，5領域包括健康與安全、移動、活動、機會與治理上，都給予高度感受度回饋；其中39項調查裡，台北市在藝文活動資源、預約掛號就診效率、免費公共Wi-Fi、醫療資源、大眾交通工具票券購買便利性與等方面得到民眾肯定。

北市資訊局指出，其他受到市民讚許的項目，還有像是能透過公開平台參與及監督市府政策與預算、數位身分辨識減少等候時間、透過線上平台辦理戶政文件、公共設施及時報修，以及市府針對新創業者提供便捷的線上服務等方面，顯現台北市推動「智慧城市」多年來的努力獲得認可，同時也打響台北市智慧城市品牌，增加國際能見度。

資訊局指出，為積極實踐台北市智慧城市的願景目標，在2016年成立台北智慧城市專案辦公室(TPMO)，透過概念性實證（Proof of Concept PoC）模式，打造台北市成為「生活實驗室」。經過6年的努力，共促成200多件PoC實證案例；109年度起，更提出以「智慧政府」為核心主體，推動「智慧建築」、「智慧交通」、「智慧教育」、「智慧健康」、「智慧安防」、「智慧環境」、與「智慧經濟」等領域主題，建立1＋7領域之臺北市智慧城市推動小組。

資訊局表示，在「政府出題、產業解題」的概念之下，藉由「台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」引入民間業者的創意與資源，將智慧科技應用方案，落實為實際可以解決城市問題的智慧城市方案，並增強市民在智慧服務上的有感度。

另外，資訊局也在2020年成立「大數據中心」，透過資料驅動城市治理，整合各局處專業資料，彙整出視覺化資訊儀表板、數據分析報告，提供市府以此掌握城市脈動、調整政策方向，打造貼近生活的智慧化服務型政府。

資訊局說，台北市積極邁向智慧型城市，除了將數位基礎建設與市民生活密切結合，更結合硬體城市建設和智慧生活服務，用智慧方案解決市民需求。本次在全球智慧城市指數評比上得到全球第4的殊榮，展現台北強勁的競爭力，更肯定宜居永續的台北，是人民最有感的智慧城市。