大陸冷氣團一波波來襲，因心血管疾病發生猝死的案例遞增。市議員賴佳微等18日質詢為民請命說，台中市AED數量不但是6都最後一名，市民訓練使用人次也排名倒數第二；市府應加速推廣建置並加強民眾訓練。衛生局長曾梓展強調，明年會加強在8大場域及公共領域設置，並加強AED及CPR急救教育訓練。

台中市議會18日進行警消環衛質詢。賴佳微說，在路上遇到有人心臟驟停時，黃金5分鐘內取得AED急救並施以CPR，即可提高患者的存活率；根據去年統計，台中市的AED數量百萬人只有44.8台，比倒數第5名的桃園市民少15台，訓練使用人次也排名倒數第二。

根據衛福部統計，「心臟疾病」是國人10大死因第2位，台灣每年約有2萬人在送到醫院前心跳就停止。國外研究發出，如心臟停止意外發生時，在患者心跳停止的1分鐘內馬上給予電擊，心跳回復的機率高達9成，透過AED電擊與CPR相輔相成，可減少缺氧對於人體腦部及全身器官的損害，讓患者到院心跳停止前有機會恢復正常狀態。

賴佳微指出，根據去年6都綜合統計比較，台中市AED在每10萬人擁有數是六都墊底的44.8台，相較台北市平均每10萬人有85.9台，台中不僅6都最少，還差前5都非常多。六都去年AED以及CPR宣導總人次統計，台中是六都倒數第二，僅有36930人被宣導，和雙北宣導人次皆破10萬差距相當大。