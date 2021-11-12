非筆電產品組合佳帶動，廣達第三季獲利意外好。雖然廣達第三季筆電出貨量受到長短料衝擊、Chromebook需求不佳而下滑，影響營收水準，但是廣達第三季毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率都創10年來單季新高，稅後獲利達93.72億元，年增19.1％、季增18.6％，EPS更以2.43元創歷史新高，前三季EPS為6.32元。

面對第四季，廣達表示筆電缺料狀況有舒緩，加上訂單遞延至第四季出貨，預期筆電出貨量將季增最少10％，伺服器缺料沒什麼改善可是仍預期伺服器第四季將比第三季好，只是在筆電高單價產品出貨增加下，第四季的毛利率、營益率都會比第三季下滑。

廣達也對2022年頗為樂觀，廣達認為筆電已經成為後疫情時代的必需品，筆電需求可望維繫，而廣達筆電2022出貨量有機會優於市場平均值，伺服器也在AI應用增加下增長，所謂的元宇宙只是AI應用的其中之一，廣達預期2022伺服器表現比今年更好，既有客戶佔有率增加、新客戶也進駐，然而廣達也指出，2022缺料還是如影隨形，並且持續影響廣達表現。