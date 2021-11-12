今年適逢台灣與宏都拉斯建交80週年，宏國總統葉南德茲今天晚間抵台參訪，在桃園國際機場下機後，揮手向現場人員致意。

總統府今天發布新聞稿指出，宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷應政府邀請，預計在12日至14日率團訪台；總統蔡英文將於明天上午在總統府會晤葉南德茲，並設午宴接待訪團。

葉南德茲今天搭乘聯合航空班機UA-871來台，晚間7時40分抵達桃園國際機場。葉南德茲下機後步入國賓室，向現場人員揮手致意，隨後與外交部人員一同離開，待專屬通關程序完成後，將搭乘專車離開桃園機場。

總統府發言人張惇涵今天表示，葉南德茲此行是第4度訪問台灣，葉南德茲總統的3名子女目前也都在台灣工作或求學；尤其，今年適逢中華民國與宏都拉斯建交80週年，葉南德茲來訪格外具有重要意義。

他表示，本次訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）伉儷、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）伉儷、財政部長馬塔（Luis Mata）伉儷、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。（編輯：唐聲揚）1101112