總統蔡英文今日出席嘉義空軍基地F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮，她認為本次F-16接裝有三大意義：第一、台美友誼再進展，第二、航太科技再提升、第三、國防戰力更堅強。

蔡英文指出，此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與。在過程中，不論在技術或取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給與國軍許多的協助，讓升級順利完成。

她認為，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟台灣站在同一陣線。

蔡英文也表示，國防自主是重要政策，在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表台灣航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，接裝的F-16V後，更是強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。