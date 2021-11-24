昨天立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」；蔡英文總統今表示，大幅提升國軍防衛能量，向國際展現自我防衛決心。
總統強調，「我們的立場很清楚，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，但是若遭受威脅，我們必將竭盡全力捍衛國家安全」。
總統今在臉書指出，「國防戰力再升級！上個禮拜，F-16V戰機接裝升級，組成全國首支作戰聯隊。昨天，立法院也三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國防戰力持續再升級！
她說，這項條例有三個重點，一是編列預算建購軍備武器，可以快速提升海空戰力。二是優先採購國內自製武器，有助於國防自主的能力發展；三是大幅提升國軍防衛能量，向國際展現自我防衛決心。
總統表示，她要感謝行政院與朝野立委合力推動法案，為國軍建軍計畫立下重要里程碑，未來，會持續強化自我防衛能力，發展不對稱戰力，守衛家園我們寸步不讓。
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