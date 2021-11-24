國內沿海鹽灘水域是太陽能重要基地，太陽能支架的耐用年限成為關注重點，經濟部技術處支持工研院研發「高耐候太陽能支架防腐蝕塗料」技術，將可大幅降低太陽能支架20年使用期間的腐蝕維運頻率，並已和上市公司樺晟集團合作，預計明年建立首座嚴苛環境示範案場，帶領太陽能產業往高值化發展。

工研院材化所所長李宗銘表示，工研院透過分析現有太陽能支架材料特性及架設環境，研發出高耐候防蝕塗料，塗料同時具有快速乾燥及現場易修補特性，即使表面劃傷後，仍可滿足ASTM D1654 rating 9以上高防蝕性能，這項技術已通過國際電技委員會防蝕測試標準。

工研院太陽能支架防蝕塗料，可大幅降低太陽能支架20年使用期間的腐蝕維運頻率。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

李宗銘並指出，研發的「高耐候太陽能支架防腐蝕塗料」技術，符合ISO 12944-6的15~25年高耐久等級，適用於沿海腐蝕環境，相較傳統支架塗裝技術，可提升支架防腐蝕壽命，並能減少太陽能支架修補次數及作業時間。

樺晟集團董事長魏孝秦指出，面對未來每年超過3GW大量的建置需求，樺晟導入工研院的支撐架防蝕塗裝技術，加速量產具高防蝕、在地化且具成本競爭力的太陽能支撐架，預計明年開始投入量產，藉此滿足太陽光電市場需求，預估2025年產值可達15億元。

經濟部技術處支持工研院發展高效能易拆解太陽光電模組，使回收的電池晶片與玻璃，可回到產業再使用，並透過太陽能支架防腐蝕塗料等創新材料，以滿足國內獨特高腐蝕場域環境所需，將關鍵研發成果落實應用於產業界，提升太陽能產業國際競爭力，達成台灣能源轉型、綠色經濟及環境永續的願景。