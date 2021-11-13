台南市中西區台南美術館2館、孔廟文化園區開基永華宮，13、14日分別舉辦森山市集、建醮遶境廟會等大型活動，市府交通局為監控周邊道路交通狀況，首次動用空拍機以鳥瞰方式綜覽全場域的人潮車流，再透過大台南智慧交通控制中心監控人員啟動區域協控機制，即時紓解車流，減少道路壅塞。

疫情趨緩，台南市區在假日陸續舉辦多場大型活動，交通局、警察局等相關單位也持續監控易壅塞路段，並即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局長王銘德表示，因應觀光人潮及車潮的出現，該局除協調森山市集活動期間，周邊的建興國中及忠義國小開放校園停放機車外，交控中心也全程重點監控周邊易塞車路段，如忠義路、永福路、西門路、民生路、中正路、府前路、友愛街等路段車流，並首次動用空拍機，針對森山市集、永華宮廟會周邊道路，進行即時交通影像監測蒐集。

同時，交控中心人員還依車流動態，機動調整府前路／忠義路、府前路／永福路、中正路／忠義路、中正路／永福路等路口的號誌時制，以及美術館四周號誌以行人早關方式調控，減少轉彎車流的干擾，並與警察局、交警大隊保持聯繫，調派員警到壅塞路口指揮導引車流，希望將交通衝擊降至最低。