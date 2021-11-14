今（14）日上午9時，在北京市金融街，北京證券交易所（北交所）辦公大樓正在進行門牌吊裝和焊接的工作。一切工作準備就緒，北交所明（15）日敲鑼開張，將有超過400萬戶首批合格投資者可參與交易。

澎湃新聞報導，與金融街1800多家金融機構樓宇風格類似，北交所的門牌也採用了燙金的大字，象徵著好的寓意。開市當天，新三板精選層的71家掛牌公司將平移至北交所。另外，10家已完成公開發行等程式的企業將直接在北交所上市。屆時，北交所上市公司數量將達81家。

北交所在開市籌備過程中，市場各方反應積極、踴躍參與。目前已有累計超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者許可權。

12日，北交所宣布，各項工作已準備就緒，定於2021年11月15日開市。同日，北交所發布《北京證券交易所合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者證券交易實施細則》等6件業務規則，自2021年11月15日起施行。

至此，上述規則連同9月17日發佈的2件投資者適當性管理規則、10月30日發佈的10件業務規則，以及11月2日發佈的33件業務規則，共51件業務規則，涵蓋發行上市、融資並購、公司監管、證券交易、會員管理以及投資者適當性等方面，形成了北交所自律規則體系。

相關規則既遵循了證券交易所制度建設的一般規律，又根據中小企業發展階段和成長規律作出了差異化安排。

《證券日報》援引中航證券首席經濟學家董忠雲分析表示，創新型中小企業是提高大陸經濟水準、引領經濟結構轉型的核心力量，但多數企業面臨資金缺口，需要資本市場提供多元化資金支持。北交所開市及後續平穩運行有利於繼續拓寬創新型中小企業融資管道，提升資本市場服務實體經濟能力。

自9月2日「設立北交所」被官宣後，北交所在大陸證監會的堅強領導和各方的支持配合下，全力以赴落實開市籌備工作，目前開市各項工作已準備就緒，內部機構配置、人員配備均已到位。

籌備過程中，市場各方反應積極、踴躍參與。截至11月12日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者許可權，開市後合計可參與北交所交易的首批投資者超400萬戶。此外，共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

北交所表示，下一步，將按照證監會的統一部署，緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支援創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務實體經濟高品質發展貢獻力量。