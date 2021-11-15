一項調查顯示，英國私人部門的雇主預計未來12個月平均將工資提高2.5%，低於可能的通膨率。而這項調查結果，也可能會緩解英國央行對於工資和物價螺旋式攀升的擔憂。

英國特許人事與發展協會(CIPD)的季度資料顯示，企業在應對招聘困難的問題上只採取了謹慎的步驟。CIPD表示，私營部門雇主計畫在2021年9月至明年9月之間提供的年薪中位數，已從上一季調查的2.2%升幅上升到2.5%的升幅，為自2019年夏季以來最高。

英國央行在本月預測，明年第二季的消費者通膨將來到近5%的峰值。

CIPD表示，回報了難以填補職缺的雇主比例，已經從上一季度調查的39%，躍升到47%；且雇主招聘意圖為自2012年末以來最強。相較之下，也是在周一發布報告的Accenture和IHS Markit對1400家英企的調查，顯示招聘意圖已經從先前的高點回落，主要是企業發現招聘的難度加大。英國在卡車駕駛、食品加工、餐廳和飯店等產業普遍遭遇勞動力短缺問題，英國官方資料顯示，英國出現了創紀錄數量的職位空缺。