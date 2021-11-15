近日大陸物價狂飆，包括油、鹽、醋、醬、麵條等民生物資皆有調漲，宣告全面通膨時代來臨。大陸國家統計局發言人付凌暉15日在記者會上表示，大陸經濟有望繼續穩定恢復，消費者物價指數（CPI）仍將保持溫和上漲的態勢，但不會大幅上漲。

中新社報導，付凌暉表示，面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，官方高度重視，相關部門推出了一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也在逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善。從10月下旬和11月上旬流通領域價格情況來看，煤炭價格和前幾月相比出現了比較明顯的下降。

付凌暉表示，大陸糧食生產有望再獲豐收，生豬產能目前總體上恢復，豬肉價格和上年同期相比還在下降，將拉低CPI的漲幅。同時，從工業和服務業供給的整體情況來看，市場供應還比較充足，CPI不具備大幅上漲的基礎。綜合這些情況來看，大陸經濟有望繼續穩定恢復，CPI仍將保持溫和上漲的態勢。