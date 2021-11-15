從2018年美中貿易戰開始，華為的手機部門遭美國多次制裁，全球市占率持續下滑，幾乎要斷了華為的生路，不過近期傳出，華為找到突破手段，透過與第三方的技術合作，以手機代工貼牌模式求生，合作的新款手機將看不到華為的Logo，但使用華為的5G晶片、設計或生產技術，並以中低階的5G市場為主要目標，盼能此機會重生。

新浪財經報導，近日華為京東官方自營旗艦店，商品欄多一項智選手機的欄位，點進去則有U-MAGIC、麥芒、TD Tech、雷鳥和NZONE等多款手機，此前還有鼎橋通訊的N8 Pro手機，不過目前已經下架。

報導指出，華為官方解釋，智選手機就是華為與第三方合作開發的機型，採用華為的設計與品質控管。由於美國制裁，華為今年發布的P50系列和Nova9系列都不能使用5G，於是華為選擇與中國三大電信中國移動、中國聯通、中國電信、TCL、鼎橋通信等企業合作，將他們旗下的5G機型納入華為智選名單。

值得注意的是，鼎橋的N8 Pro手機不僅在外觀上與華為的nova 8 Pro十分相似，甚至還搭載華為自研的麒麟985 5G晶片，大陸市場行銷專家張棟偉指出，「目前華為手機受到制裁，如何保留技術能量並且持續練兵成長，確實是非常困難，因此透過華為智選的方式，保持在5G上的應用能力，不失為一種策略。」

華為目前難以擺脫美國的制裁，今年前三季的營收對比去年同期大幅衰退逾3成，第三季衰退幅度逼近4成。華為消費者業務CEO余承東先前就曾在微博上哀號，美國四輪制裁讓業務發展舉步維艱，很多產品因制裁無法生產，導致嚴重缺貨。