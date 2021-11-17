美國國際貿易法院法官Gary Katzmann於美國時間16日做出判決，推翻美國前總統川普於2020年對部分進口太陽能板實施的關稅措施，該項判決有利於中國太陽能出口業者。

消息曝光後，美國太陽能板生產商First Solar股價急挫逾6％，太陽能光電發電系統商Sunworks同步下挫4.82％。

先前美國太陽能板製造商組織曾經請求調查中國業者是否為規避現有關稅而到泰國、越南、馬來西亞等東南亞國家設廠，藉此「洗產地」並輸出美國市場。但美國商務部10日決定不對三個亞洲國家出口到美國的太陽能產品進行調查，當日中國A股太陽能類股大漲。

路透17日報導，Katzmann指出，川普在2020年10月重新實施該項太陽能貨品的徵收關稅措施，違反法例推動自由貿易的原意，超越總統權力，因此推翻有關決定。根據裁決，已繳付關稅的進口商可取回有關稅款。

Katzmann在判決書中寫道，川普2020年10月宣告撤銷雙面(Bifacial)太陽能面板關稅豁免、將關稅從15％調高至18％的決定，明顯誤解了旨在開放、而非限制貿易的法條，此舉也超出總統的法定權限。

美國太陽能板商會則認為，該項判決對美國部分製造商是一大挫敗，可能導致數以十億美元計的投資消失。