長榮航（2618）旗下第四大股東長榮鋼（2211）公告自5月28日至11月17日處分長榮航1萬3509張，平均每股成交價25.31元，處分利益達1.45億元。

長榮航主要主要股東結構為長榮（2603）、長榮國際、長榮鋼、勞退基金、國泰人壽、榮運以及張國政、張國明及張榮發。

長榮鋼表示，處分長榮航股票後，目前仍持有4.03％。

長榮鋼出售長榮航逾1.3萬張
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