長榮鋼賣出長榮航 處分利益達1.45億元 08:562021/11/18 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航（2618）旗下第四大股東長榮鋼（2211）公告自5月28日至11月17日處分長榮航1萬3509張，平均每股成交價25.31元，處分利益達1.45億元。 長榮航主要主要股東結構為長榮（2603）、長榮國際、長榮鋼、勞退基金、國泰人壽、榮運以及張國政、張國明及張榮發。 長榮鋼表示，處分長榮航股票後，目前仍持有4.03％。 長榮鋼出售長榮航逾1.3萬張 採‧訪‧線‧上－如果，中經院長是一位網紅 #長榮航 #榮運 #長榮 #長榮鋼 #處分利益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佳能AI監視攝影機 再導入馬國 04:102021/11/18 證券．權證 業外本業補 玻陶廠獲利嗨 04:102021/11/18 證券．權證 利機搶IDM廠訂單明年出貨放量 04:102021/11/18 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美零售旺 供應鏈迎消費旺季 04:102021/11/18 證券．權證 運輸業白金獎 長榮航空再奪《台灣永續企業獎》肯定 15:412021/11/17 財經 熱門股－和成 多方氣盛有利續攻 04:102021/11/18 證券．權證 光洋科市場派開戰 喊話「沒有台鋼助力 光洋科怎『靶』台積電」 17:172021/11/17 財經 長榮航空再次榮獲TCSA《台灣永續企業獎》肯定 15:362021/11/17 財經 台股早盤站上17700點 再衝近4個月新高 聯發科漲逾3％ 09:102021/11/17 財經 皇鼎賣飯店獲利 明年入帳 04:102021/11/17 證券．權證 張國煒不甩疫情 星宇開徵空服員！明年上班 15:312021/11/17 生活 財經熱門新聞 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 要聞 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 要聞 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 要聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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