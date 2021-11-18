光磊（2340）華麗轉身，該公司11月3日獲竹科管理局核准變更登記，公司更名為台亞半導體，台亞17日召開董事會，通過110年12月24日為換票基準日，雖然相關計畫仍待證券交易所核准通過，不過依照台亞半導體規劃，新股將於110年12月29日重新上市交易，光磊的轉型之路邁向新的里程碑。

光磊公司派掃除市場派勢力，第三季財報扶搖之上， 光磊日前公布第三季財報，上季稅後純益2.47億元，寫2016年第三季以來新高紀錄，毛利率、營益率雙率雙升，連袂寫下單季新高，累計前三季獲利6.75億元，已超越去年全年獲利5.75億元，年增幅達70％，前三季每股稅後純益1.78元。

而公司更名、換發股票作業也積極運作中，該公司17日召開董事會，通過12月24日為換票基準日，相關作業仍待證券交易所核准通過，台亞半導體將另行公告，不過公司規劃，換發之後的新股將於12月29日重返集中市場交易。

台亞也公告，舊股票最後過戶日為110年12月19日，舊股票停止過戶日為110年12月20日至110年12月24日，舊股停止上市買賣及新股上市交易日均為110年12月29日。