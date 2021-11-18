今天公布的聯邦數據顯示，美國藥物過量死亡人數在COVID-19疫情期間首次飆破10萬，主要是人工合成類鴉片止痛藥芬太尼（Fentanyl）造成，網路上假藥猖獗更是推波助瀾。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，2020年4月至2021年4月間美國有10萬306人因藥物過量而死，比去年同期增加28.5%，相當於每5分鐘就有1人死亡。

美國總統拜登稱這是「悲劇的里程碑」，他在聲明中表示，「在我們對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大有進展之際，我們不能忽視這種人命的損失，這觸及到全國各地的家庭與社區」。

整體而言，這10萬306名死者中，有7萬5673人是因類鴉片藥物而死，其中絕大部分是因為芬太尼等人工合成類鴉片藥物死亡。

衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）接受記者訪問時表示：「是時候正視這種危機似乎漸漸惡化的事實了，我們需要全體總動員。」

甲基安非他命（methamphetamine）等精神興奮劑、處方止痛藥等天然或半合成類鴉片藥物、古柯鹼等造成的死亡人數也有增加。

根據牛津大學數據庫「數據看世界」（Our World In Data），COVID-19在同一段時間內造成約50萬8000人死亡。

美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）主任沃爾寇（Nora Volkow）表示：「疫情造成諸多挑戰，很多其實會讓人對心理疾病以及物質濫用疾患更無力招架。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1101118