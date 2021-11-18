南港(2101)名譽董事長林學圃18日在法說會上指出，美國對台製造輸美輪胎課徵反傾銷稅，加上原料上漲、塞港造成運費飆漲，南港自從第二季以來本業出現虧損；不過，在出口報價改以FOB方式，並向客戶轉嫁原料成本，輪胎本業自11月可望從谷底攀升。

林學圃推估，南港獲利自明年起將恢復正常水準。

南港累計今年前三季稅後淨利2.94億元，比去年同期衰退56.1％。

至於市場關注的「世界明珠」開發進度；林學圃指出，此案預計2023年完工入帳，到時，南港將規劃進行兩次現金減資來回饋股東，股本將由現在83億降到20億元。

而在取得泰豐(2102)經營權之後，18日有泰豐小股東聯盟召集人林朝鑫，向證期會檢舉涉及內線交易，林學圃駁斥為「無稽之談」，另對於因為泰豐而引發的相關控訴，他也相信「公道自在人心。」

除此之外，有泰豐董事在近期召開的董事會中，要求按股東臨時會決議標售中壢廠土地。林學圃說，「土地不是冰塊，又不會融掉消失，我不懂為什麼要急著賣」。不過，林學圃表示，每個公司都有自己的公司治理，泰豐中壢廠土地未來開發走向，這個案子會由泰豐自己的董事會來決定。

針對台灣製造輸美輪胎遭課反傾銷稅，林學圃表示，南港已找到泰國代工廠來因應。對運費高漲，輸美運費每個月就要1億元，也改以FOB方式來因應，同時還計劃到越南設廠來克服反傾銷稅出口障礙。

「世界明珠」總銷量將破千億元，預計2023年完工交屋，林學圃表示，入帳後將為公司帶來龐大現金流，因此規劃兩次，分別五成現金減資，第一次股本將從83億元降到41億元，第二次則由41億元降至20億元。