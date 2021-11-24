日本11月PMI(採購經理人指數)創近4年來最高，且已連續10個月都是位於分水嶺50以上。這表示，日本在解除緊急狀態疫情限制後，儘管目前製造成本已高達13年最多，工廠還是拚命加速生產作業。

au Jibun銀行日本11月製造業PMI，在工廠產量與訂單數量雙雙成長下，經季節性調整後指數增至54.2，創2018年元月以來最高。至於10月，則在53.2位置。

編撰此指數的調研單位IHS Markit指出，私人日企11月業務佳，並已連續兩個月成長。不過，由於投入生產成本大增，讓這些受訪的日本製造業者，對未來一年的樂觀程度不若10月那麼大。

目前日本私人企業的生產成本已是13年最高，原因大概是原物料、運費以及員工薪資上漲，加上供應鏈供貨又青黃不接。

對非製造業的服務業來說，新冠疫苗接種率日增，疫歿者又急速減少下，景氣趨於穩定，各商家也出現兩年多來沒出現過的榮景。au Jibun銀行日本11月服務業PMI，從10月的50.7增至52.1，基本上是算站穩景氣榮枯點50以上。

同時，日本最新的服務業PMI，也是2019年9月以來最高。兩年前，適逢日本政府大幅調高消費稅之際。

合併製造業與服務業計算得來的日本11月綜合PMI，也是從10月的50.7增至52.5。