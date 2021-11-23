台灣政府在11月中旬重新開放引入移工，建案及工程的缺工，可望將逐步獲得舒緩，有利擴大混凝土需求。環泥(1104)2021年混凝土本業可望維持成長步，不過，轉投資的六和機械恐因缺貨及原物料大漲，影響業績表現，法人預期，2021年環泥營收可望持續成長約1成左右，獲利則因轉投資表現不佳拖累，表現恐將不如去年。

2020年及2021年台灣建照申請量維持在高檔，將推升2022年混凝土需求，環泥本業明年可望持續成長；此外，環泥轉投資六和的汽車零組件事業，可望隨著成本轉嫁客戶及原物料出現急跌，獲利脫離谷底，環泥2022年獲利表現將優於2021年。

環泥轉投資六和機械29.86%股權，列為權益法轉投資。六和機械生產的鋁製輪圈，苦於鋁金屬價格大漲，但無法立即轉嫁成本給客戶，進而影響到獲利表現。鋁金屬在2021年的第3季開始飆漲，自6月30日每公噸人民幣18800元，上漲至9月30日的22565元，累積漲幅20%，接下來還是繼續上漲至10月18日24695元的高點。

環泥2021年第3季單季認列六和機械的轉投資收益僅0.11億元，遠低於去人同期的2.41億元。不過，鋁金屬已從10月18日的24695元高峰，下跌至目前11月19日的18470元，累積跌幅25%，六和機械的成本壓力大幅降低，預期2021年11月起獲利可望獲得改善。