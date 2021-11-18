在大陸一系列網路整頓措施下，最大獨角獸字節跳動也陷入停止成長的窘境。陸媒披露，字節跳動核心的廣告收入在過去半年來已停止增長，且王牌產品抖音的收入也停滯，需要調整業務與組織。

證券時報18日引述字節跳動內部人員說法稱，字節跳動商業化產品部在18日召開全員大會，會議上表示，公司在大陸的廣告收入在過去半年中停止增長，這是字節跳動2013年開始商業化以來，首次陷入發展瓶頸期。

當前字節跳動兩大產品都不好過，該人員還指出，抖音的收入已停止增長，而另一款知名的發跡產品今日頭條甚至處於虧損邊緣。報導引述第三方數據顯示，抖音、今日頭條的DAU都增長乏力。據悉，字節跳動內部在進行組織和戰略復盤，認為確實存在業務和組織臃腫問題，強調業務創新和提升管理，淡化短期目標，爭取長期突破。

廣告是字節跳動主要收入來源，此前市場消息傳廣告占字節跳動2020年收入的比重達到77％。但2021年廣告收入、王牌產品收入成長停滯，字節跳動收入增速恐大幅放緩。