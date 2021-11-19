元宇宙（Metaverse）概念當紅，沉浸式體驗成為主流，體感設備大廠智崴今天在美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）記者會中，發表第3代飛行影院設備，吸引眾多參訪者排隊體驗。

智崴也在記者會中宣布，位於紐約時代廣場的最新型飛行劇院Rise NY將在今年12月開幕。

根據智崴發布的新聞稿，新的飛行影院影像規格比舊有系統提高10倍的解析度與亮度，已經達到肉眼無法分辨的程度；在會展中智崴也展示使用新型模擬技術打造的新產品，讓體驗者在虛擬世界內實現成為飛行員、賽車手、探險家等各種夢想。

智崴主打的新產品是Rise Up熱氣球模擬器，使用6軸平台技術，以特殊造型技術打造「蒸氣龐克」復古科幻風格，搭配友達光電的超高密度LED技術，可創造逼真影像。

智崴指出，遊樂設備的發展將從多媒體設備，轉成更沉浸互動的模擬系統，頂級的主題樂園也會在元宇宙中出現。智崴發展的沉浸式模擬科技，讓人類進入元宇宙世界中會有虛實難辨的真實感受。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，今年是智崴成立滿20週年，在全世界13個地點完成21座體感遊樂設施，包含哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國等地的15座飛行劇院。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時刻，智崴申請25張特殊簽證進入封鎖的國家施工，人員共經歷410天的隔離，有270噸重的設備因海運貨櫃短缺而改走鐵路進入所在國家。

展望未來，歐陽志宏說，智崴在沉浸式模擬系統技術研發的成果與突破，結合5G、人工智慧物聯網（AIoT）、區塊鏈等技術，將實現更虛實融合的新世界。（編輯：楊蘭軒）1101118