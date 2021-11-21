捷運三鶯線工地崩塌釀3死2傷 侯友宜急奔現場：立即停工檢討究責

捷運三鶯線昨在三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，發生模板爆裂意外，造成工人3死2傷，新北地檢署今下午依過失致死罪嫌約談簡姓工地現場負責人、黃姓水泥灌漿車公司負責人、楊姓灌漿車司機等3人，訊後認為簡姓工地負責人犯罪嫌疑重大，但他表示會與被害人家屬積極洽商和解事宜，因此尚無羈押必要，諭令他以30萬元交保，並限制住居及限制出境、出海；黃、楊則請回。

檢方強調，後續將積極蒐集證據，以釐清事故確切原因及應負責任的相關人員。

檢方上午至板橋殯儀館相驗3具遺體，初步研判皆為高處墜落而引起的全身多處複雜性骨折，導致神經出血性休克死亡，因家屬對死因無疑異，2名台籍遺體已發交家屬，泰籍遺體暫冰存，等正式授權文件再發交。

新北檢表示，犯保新北分會有3位專任同仁及4位志工伙伴到場分組關懷陪伴家屬，建立協助關係，也適時提供權益資訊。後續分會對每一被害人都會有主責專任人員及志工持續協助。