新光金(2888)董事會通過第三季合併財報，前三季合併稅後淨利216.55億元，年成長22.3％，每股盈餘為1.62元，總資產規模約4.59兆元，合併股東權益為2497.6億元，每股淨值約17.4元。預計11月30日召開法人說明會。

子公司新光人壽持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，前三季外幣保單初年度保費279.1億元，佔初年度保費比重約78.8％，合併稅後淨利約138.8億元，年成長11.7％，股東權益1689.4億元，淨值資產比為5.05％。

新光銀行前三季利息淨收益及手續費淨收益分別年成長12％及3％，合併稅後淨利51.6億元，年成長9.3％，合併股東權益697億元。放款餘額達7003.1億元，今年以來成長7.2％，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.17％及764.82％，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務表現亮麗，前三季經紀手續費收入43.9億元，年成長17.5億元，成長率達66.7％，加上自營操作掌握市場趨勢，合併稅後淨利30.25億元，年成長154％，股東權益約279.3億元。