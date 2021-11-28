大陸有近3億農民工出外打工，臨近年底讓農民工薪資問題再度受到關注。2021年11月以來，大陸的根治欠薪冬季專項行動在全國鋪開，目前已有北京、天津、廣東、河南、青海等16省份出手整治，要求在2022年春節前全部清零。

據大陸國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室近日印發《關於開展根治欠薪冬季專項行動的通知》，決定從2021年11月1日至2022年春節前，以工程建設領域和其他欠薪易發多發行業企業為重點，在全大陸範圍內，針對欠薪問題實施集中專項治理。對查實的欠薪問題要在2022年春節前全部辦結。

據中新經緯引述該《通知》要求，將加強對工程建設領域各項工資支付制度落實情況的檢查，責令限期整改違法行為，督促企業履行法定義務，逾期不改的，依法嚴肅懲處。對可能涉及惡意欠薪的單位，依據《保障農民工工資支付條例》等規定，依法查詢相關單位金融帳戶與當事人房產、車輛，對查實涉嫌拒不支付勞動報酬罪的，及時移送司法機關，追究刑事責任。