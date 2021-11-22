立院預算報告指出，我國2018年有931戶免稅族，為綜合所得破200萬元，但一毛錢都不用繳稅。財長蘇建榮22日在立院表示，針對所得偏高、使用列舉扣除如醫藥費或捐贈導致免稅案件，國稅局會定期查核。

立院近期依財政部2011～2018年度綜所稅統計專冊資料發布專題報告指出，近八年綜合所得超過200萬元、但免繳稅的「高所得免稅族」呈現逐年成長情況，其戶數從2011年48戶、2014年正式突破百戶（117 戶）、2017年則突破200戶（221戶），2018年所得稅改年度更達到931 戶，創下近八年新高，也顯示高所得者無需繳稅情況日益增加。

立法院財政委員會22日邀請財長蘇建榮、央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧等就「如何遏止銀行放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」進行專題報告並備質詢。

蘇建榮在財委會前受訪時指出，依統計資料，這些高所得免稅族主要是對政府機關捐贈以全額抵稅或用醫療費用扣抵等合法節稅管道所致，國稅局每年都會查核其申報捐贈或是扣抵單據，確認其抵稅資料正確性，以防堵逃漏稅情況。