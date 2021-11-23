中國駐金夏沙大使館透過WeChat傳訊服務表示，5名中國公民今晨在剛果民主共和國東部南基伍省（South Kivu）一處礦區被綁架。這個省分與盧安達、蒲隆地、坦尚尼亞接壤。

美聯社報導，中國大使館敦促所有中國公民離開南基伍省和鄰近的北基伍省（North Kivu）和伊圖里省（Ituri），表示這個區域的安全局勢極其複雜且嚴峻，若發生攻擊或綁架案，幾乎不可能提供協助。

中國大使館並未提供被綁架者身分，以及他們替誰工作、誰是可疑嫌犯等細節。

使館表示，所有在民主剛果的中國公民和中資企業都應密切注意在地情勢、提升安全意識、為緊急情況做好準備，若非必要應避免出外。

北基伍省布奇瑪村（Bukima）附近一處巡邏點20日就曾遭100名全副武裝人士攻擊，一名護林員遇害身亡，其他護林員則幸運逃脫並未受傷。據信這群武裝人士為叛亂團體「3月23日運動」（M23）的昔日成員。

民主剛果東部有數個武裝團體經常在爭奪當地自然資源的控制權，包括M23、武裝團體「馬伊馬伊」（Mai-Mai）、叛軍組織「解放盧安達民主力量」（FDLR）等。

儘管有危險，中國企業為尋找稀土和其他自然資源，仍選擇前進民主剛果和其他局勢不穩定的非洲國家。

在巴基斯坦和其他叛亂猖獗的國度，中國工人也經常淪為綁架和攻擊對象。