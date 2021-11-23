康健人壽長期致力於提供符合客戶需求保障產品，努力再度獲得外界高度肯定，今年連續第三年獲得《Money錢》2021年「保險AI大賞」，以擁有低保費、高保障等特色的創新商品「保障輕鬆配一年定期壽險」從眾多保險商品中脫穎而出，被評選為高 CP 值的好保單。

《Money錢》所舉辦的「保險AI大賞」運用大數據分析，自行評比全台20多家壽險公司所推出的商品，透過評選保單CP值、評議率、申訴率和資本適足率等項目，為消費者篩選出高CP值的現售優質保單，讓保單回歸保障基本面補足風險缺口，小額保費即可獲得高額保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽非常榮幸再度獲得此殊榮，這證明康健人壽長期以來致力於深入了解台灣保戶的需求、提供最有價值的保險服務的努力獲得外界肯定。此次獲獎的「保障輕鬆配」最大特色就是擁有多元保險商品任客戶自由搭配，各世代保戶可依人生不同階段需求來選擇保障內容，可單點、也可選擇套餐，以最適合的方案來對抗生活中的風險、減輕財務負擔。

「保障輕鬆配」提供一系列共六種一年定期保險商品，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險。讓消費者能利用一年期定期險低保費、高保障的特性，在有限的預算下輕鬆組合出適合自己的保障，解決找不到符合自身需求的醫療保險產品，或是為了買到多樣的保障卻得付出不少保費等難題。商品保障內容簡單易懂，且提供保證續保最高至80歲，趁年輕體況佳時購買可及早享有風險防護網，年紀大了之後也不用擔心因為健康狀況改變而失去保障。