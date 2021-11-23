桃園市政府為航空城徵收戶建109間家具暫置倉儲，目前仍在施工中，預計12月初簽約、12月下旬即可將家具搬入。（桃園市政府地政局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城邁入實質開發，航空城範圍徵收總戶數有4797戶，為此市府提供倉儲空間讓區段徵收或重畫區內的民眾存放家具，共規畫109間，每間約3坪。優先搬遷區早在10月底已有人自行搬遷，為此這次僅有25人提出申請，23日抽籤選擇暫置空間，預計12月下旬開放搬入。

「這是創新政策！」市長鄭文燦曾說，全國還沒有區段徵收或重畫區提供倉儲讓市民存放家具，市府與軍備局協調下，選於桃園航空城計畫範圍外的海軍桃園基地宿舍區，利用未使用的建築隔成倉儲空間讓居民能暫放家具，倉儲空間為2.6至3.2坪不等，10月底至11月初開放優先搬遷區的民眾申請，共有25戶登記，今（23日）抽籤。

航空城範圍徵收總戶數有4797戶，其中優先搬遷區有603戶，地政局表示，有不少優先搬遷區居民早在10月底先行搬遷，因此僅25戶申請，目前倉儲仍在施工中，預計12月初簽約、12月下旬即可將家具搬入，基於先建後遷原則，家具物品可暫放至2024年10月。

航空城徵收說明會時有不少其他搬遷區居民提出暫放家具的需求，地政局指出，其他搬遷區共有4194戶，打算於明年3月開放申請家具暫置空間。談及109間暫置空間恐無法負荷4194戶居民的需求，地政局回應，若明年需求量多，市府會再找合適地點增設家具暫置空間。

在地議員游吾和擔憂桃園航空城徵收將衍伸大量垃圾問題，環保局表示，目前由環境清潔大隊大園區中隊搭配委外公司，協助拆遷戶清運大型家具及廢棄物等，只要拆遷戶有清運垃圾的需求，可先通報里長協助聯繫大園區中隊。