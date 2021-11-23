編按：受到美科技股拖累，台股今（23）日也跟著重挫，台積電、聯電等權值股疲弱，面板、IC設計等賣壓沉重，僅鋼鐵股獨撐大局也難挽頹勢，終場大跌137點，收在17666點， 5、10 日線紛紛失守，三大法人同站賣方，累計賣超162億元。

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隨著台股拉出五連紅，最高來到17986點，逼近萬八大關後，指數開始關前震盪，選股也進入第二階段。

當前權值股的階段性任務初步達成，部分資金由權值股轉移到中小型股，象徵中小型股的OTC櫃買指數更領先創下波段新高。由於時序已經進入11月下旬，無論是集團或是法人的年度作帳相繼進入重要時刻；之前提到今年由於有元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等三大熱門題材，選股的方向較有共識，後續只要能被納入前述三大題材的股票，同時有集團加持或法人鎖碼，就有機會成為資金持續鎖定的標的。

隨著宏達電、威盛、昇達科、建漢、美琪瑪、康普等先前大漲一波，目前市場正擴大解釋前述三大題材，同時由單一題材轉為疊加題材，試圖找出新一波潛力股。如光學鏡頭業者，這次不僅受惠於車載鏡頭需求看增，同時也受惠於VR/AR應用鏡頭等產品需求看旺，等於同時躋身同具電動車及元宇宙兩大概念的股票，如亞光、佳凌、先進光、中揚光等，近日股價就表現強勢；同屬這概念的還有PCB、散熱模組、石英元件、天線、連接線器等電子元件，由於幾乎各項新應用都會用到，也被市場納入選股範疇。

PCB是電子產品之母，承載晶片、主動元件、被動元件等，當前由華新集團先發動，近日如瀚宇博、精成科、精星等相繼走高，而散熱模組的奇鋐、泰碩、雙鴻，石英元件的晶技、希華、加高，天線的佳邦、譁裕等股價也相繼輪動，這些公司因在前述三大題材發展過程中都會取得利益，只是受惠程度及營收比重有所不同，故近日吸引了部分資金進駐，也要留意。

今年第3季利空不斷的面板及記憶體族群，近日隨著消息面相繼傳出一些偏向正面的利多訊息，似乎最壞情況已經過去，過去一個月股價也築出底部型態。以面板來看，11月各尺寸面板跌幅都將收斂至5~10%左右，相較於10月重挫逾20%，跌勢明顯放緩，近日更傳出12月將會持續縮小，此波價格跌勢有機會提前結束，近日如面板的友達、群創，面板驅動IC的瑞鼎、天鈺、敦泰、聯詠等股價相繼墊高。

至於記憶體，市場認為元宇宙的資料中心及高端運算將拉動記憶體未來需求，後續價格可望止穩，近日如記憶體IC設計的晶豪科、鈺創；記憶體控制IC的群聯、點序等股價也走強，後續也可以進一步追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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