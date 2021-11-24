雖然有些個股股價早因「元宇宙」大漲，法人估在2024年前「元宇宙」有8千億美元商機，且因元宇宙相關領域廣泛，多產業如潔淨能源都可沾到邊。

近期「元宇宙」概念一夕之間竄起，最主要是因為臉書在今年10月正式改名為Meta，並計畫5年內要從社群公司轉變成元宇宙公司，加上其他科技巨頭如谷歌、微軟、輝達也紛紛表示將在元宇宙領域進行相關布局，因而引爆全球元宇宙熱潮。

那些產業及公司可以掌握「元宇宙」商機？國泰投顧指出，技術的不斷推陳出新，給予元宇宙這個美好願景越來越高的可能性。隨著晶片運算力的提升、5G普及、雲端計算與區塊鏈等技術的成熟，也使元宇宙發展有足夠的基礎。另外，資本也在加速進軍這一領域，除了科技巨頭相繼進場，傳統的數據科技公司和新創企業紛紛加入戰局，更多資金的參與，將有助於推動新一輪元宇宙的發展。

百達投顧指出，科技基金的投資焦點本來就會隨著趨勢發展而不斷演進，每隔幾年就會有新的題材出現。未來VR／AR則將扮演重要角色。美國銀行預測，元宇宙市場可能會成長到 3900 億至 8000 億美元之間。另據VR／AR協會統計，2020-2025年間，產業成長複合年增率高達40-50％。過去一段時間，世界大部分地區處於封城狀態，39 億人口被迫在家。造成人民將目光投入更多的虛擬現實 （VR）、增強現實 （AR） 和混合現實（MR）與領域現實（XR）等，利用新科技提供更好的即時性和體驗感，而非簡單地查看網站或透過智慧手機進行通訊。

國泰投顧進一步指出，要讓元宇宙進一步變成現實，需匯集目前市面上幾乎所有最新的技術，短期內並不會出現一家企業獨大的局面。法人也表示，元宇宙相關領域廣泛，不少公司都有機會搶到元宇宙商機，如潔淨能源也都可受惠。

富蘭克林華美潔淨能源ETF擬任基金經理人羅介嶸表示，簡單說，為了支持元宇宙的虛擬世界，晶片的運算能力需求必須大幅提升，所以能源的消耗需求也必然大幅增加，所以未來在現實世界中，勢必須投入更多的資本在能源的基礎設施中，尤其是「不對」環境造成污染、並藉由大自然循環產生的「潔淨能源」，以符合虛擬元宇宙及現實綠能世界的發展。因此， 潔淨能源也會因「元宇宙」而受惠。