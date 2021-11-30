不必等到元宇宙世界的到來，根據國際間一項最新調查，台灣人一生中有33年9個月16天在網路上度過，以台灣的平均預期壽命80.7歲相比，幾乎是台灣人壽命的一半，也就是說，台灣人現在就有一半的時間是住在元宇宙裡！

這項資訊來自虛擬私人網路提供商NordVPN的最新調查報告。由NordVPN委託外部公司Norstat於2021年9月19日至26日進行調查。調查對象是台灣18到55歲的居民，樣本來自全國的網際網路使用者。

據調查，台灣人每天瀏覽網路的平均開始時間是上午9點11分，關機時間則是要等到晚上10點17分。換算成一星期，台灣人每周會花70多個小時上網，相當於將近3天的時間。台灣民眾這麼長的時間掛在網路上，倒底都在做什麼？調查單位說，「花最多時間在看YouTube！」

據分析，台灣民眾每週花10小時17分鐘在YouTube頻道上觀看影片。相較之下，在 Facebook、Instagram 和Line 等社群媒體頻道，大約7小時16分鐘，比看YouTube影片上少了三個小時。

NordVPN數位隱私專家馬酷森（Daniel Markuson）表示：「我們多數人都試圖透過各種線上平台和服務來緩解和豐富日常生活，然而，幾乎沒有人擔心線上安全，以及將資料提供給應用程式和網站所帶來的隱私權問題。

馬酷森說，民眾長時間上網，代表的是成為另一位網路罪犯受害者的風險增加，台灣人一直在洩露他們的個人資訊。調查顯示，近51％ 的台灣人無法想像沒有網路的日子，或者他們的大部分嗜好都仰賴網路，這種依賴性迫使他們分享許多敏感性資訊，包括姓名（66.8％）、出生日期（68％）、完整地址（53.4％）、職稱（34.1％）、身分證字號（33.9％）以及喜好（25.6％）和關係狀況（22.2％）。