《台灣關係法》重要推手丶美國前聯邦參議員杜爾，美東時間5日辭世，享耆壽98歲。外交部表示哀悼，已指示駐美國代表處向杜爾的家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。

杜爾在美國國會服務長達35年，在美國政壇地位重要，曾擔任聯邦參議院多數黨領袖，並在1996年參選美國總統。杜爾也是我國的重要友人，在1979年《台灣關係法》立法過程中扮演重要角色，長期支持深化台美友好關係。

外交部發言人歐江安表示，外交部對杜爾前參議員的逝世深表惋惜與哀悼，也對他畢生貢獻表達崇高敬意與謝意。