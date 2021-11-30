「元宇宙」概念炙手可熱，因應最新產業趨勢，北北基桃各縣市安排國中學生參加「元宇宙的起源「AI.雲」新興未來產業職探活動，將舉辦39場次的課程，培養教師與學生，從做中學，並自從職探課程當中，培育具備實作力、創新思考及跨域整合的未來技職人才。

新北市教育局表示，自108學年度起辦理新興產業職探課程，本學年度主題更以「AI.雲」主題，作為當前最熱門的「元宇宙」科技的開端，邀請25所公私立技術型高中設計課程，並提供北北基桃各縣市國中生，可利用假日參與課程，拓展職探視野，包含科大、實際職場參訪與親子場共開設39場次課程，共招收1350人次的免費體驗機會。

新北市教育局提到，新興產業職探開課時間為從11月28日起到111年6月18日，課程內容有「雲端電力量測計」、「無人自走車-感測與控制」、「翱翔天際無人機」、和「AI動畫一起熱舞吧」、「智慧車燈一把『照』」、「AI無人機」及「無菌栽培技術如何與農業結合」、「AI智慧防疫裝置體驗與設計」、「無人機智慧操控與應用」、「機器學習之無人商店應用」、「AI雲端影像辨識」等。

新北市教育局長張明文表示，新北市政府自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，全面提升新北市的技職教育品質。相關活動除提供師生職業體驗之外，也連結防疫及未來新興產業培養創意與思考的能力，國中、高職端和業界合作，包含在泰山高中、鶯歌工商、瑞芳高工等三校辦理「校園版血氧機」實務課程，引領師生了解確診可能發生的「快樂缺氧」等健康問題，以符合生活情境的課程體現核心素養能力，從職探課程當中，培育具備實作力、創新思考及跨域整合之未來技職人才。