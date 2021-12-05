龜山小小警察體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山小小警察體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府警察局婦幼警察隊與龜山分局5日共同舉辦小小警察體驗營「110未來警探」活動，57位小朋友參與，搭上最夯的「元宇宙」主題，融入婦幼安全與交通等宣導議題，規劃各項闖關、解謎活動、密室逃脫遊戲，結合「VR實境模擬」虛擬射擊，讓參加的孩子們不僅穿上小小警察制服，更體驗員警帥氣的模樣以及平日出勤的緊張與未知感。

為了保護孩子們現實生活中「行」的安全，活動也增加了AR擴增實境體會「內輪差」之危險，讓小朋友檢視車輛內輪差的視覺死角，直觀的發現危險，建立交通安全觀念。活動結合豐富多元的遊戲，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護能力，也考驗團隊如何分析資訊、分工合作、增強記憶，完成任務挑戰。

龜山警分局長蕭欽杰也現身發放獎品，讓每位小朋友在經歷一天臨場體驗的氛圍，除了歡樂記憶和對警察的認同，讓警察親切溫暖的形象深植小朋友心中，也讓小朋友從小建立守法觀念，期許勇敢和希望能在「未來警探」們心中萌芽！