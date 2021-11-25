針對美國再將12家中國企業列入出口管制實體清單，中國官方今天批評美國濫用國家力量，無理打壓中企，中方將向美方進行交涉。北京當局並揚言保留採取「必要反制措施」的權利。

美國商務部24日宣布，工業暨安全局（BIS）的出口管制實體清單（Entity List）增列27家企業，其中包括12家中企。聲明並指此舉有助於防止美國技術被用於中俄軍事發展、核不擴散等問題，以保護美國國家安全。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅25日下午在例行記者會答覆媒體相關提問時表示，美方屢屢泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，這嚴重損害了中國企業利益，肆意破壞了國際秩序、經貿秩序和自由貿易規則，嚴重威脅了全球產業鏈供應鏈。

他並批評美國「已經到了『歇斯底里、不擇手段』的地步。」

趙立堅表示，中方堅決反對美方上述舉措，要求美方立即糾正錯誤，中方保留對美方採取必要反制措施的權利，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部發言人束玨婷當天下午在例行記者會也表示，美國商務部推出新的制裁清單，不符合中美兩國元首共識，不利於中美兩國，不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦。

她說，美方泛化國家安全概念，隨意推出制裁措施，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將向美方進行嚴正交涉。