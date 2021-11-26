我國與友邦貝里斯於去年簽訂經濟合作協定後，相關條文今於立法院通過。為配合協定，立法院今一併三讀通過「海關進口稅則」修正草案，將來自貝里斯水產品、可可製品、果汁等199項貨品關稅調降為零。由於貝里斯為「加勒比海共同體」成員，未來我國有望利用貝國為樞紐，透過優惠關稅推廣產品。

為深化我國與貝里斯雙邊友好關係，雙方於去年陸續完成簽署「刑事司法互助條約」、「航空服務協定」及「經濟合作協定」三項協定。

外交部評估報告指出，台、貝經濟呈現高度互補，協定生效實施後，將有助推動雙邊貿易、投資、關務合作。

外交部報告指出，貝國為「加勒比海共同體」(CARICOM)成員，該組織15個成員國之間有優惠性關稅安排，與歐盟、加拿大、哥倫比亞亦簽有貿易協定；而美國、加拿大、日本等國給予貝國普遍優惠制度(GSP)待遇，我國廠商可利用貝國為樞紐，開拓與相關國家及加勒比海地之市場，並利用享有相關優惠關稅優勢，推廣我國產品。對貝國而言，也可利用我國為跳板開拓亞洲市場廣大商機。

台貝經濟合作協定今已於立法院通過，根據協定調降的關稅配額內容，我方承諾199項產品給予優惠關稅，包括牛豬雞肉、龍蝦、果汁等11項產品原定稅率2％至42.5％，將立即降至零關稅；冷凍肉品、天然蜜、水產等84項產品原定稅率3％至42.5％，將分3年降為零關稅。蔗糖部分，我方給予貝方3.5萬公噸蔗糖免關稅配額。

另方面，貝方承諾33項產品給予我方優惠關稅，包括扁軋鋼品、剪刀、煞車器、車輛零件、鍛造機、輪圈、輪、腳踏車座、澱粉製品、庭園用傘、手杖、螺絲起子、輪胎、織品及護目鏡等產品。

為因應台貝經濟合作協定的通過，財政部也針對「海關進口稅則」提出修正草案，同步於今天在立法院完成三讀，確定調降原產自貝里斯水產品、可可製品、果汁等199項貨品，與宏都拉斯乳製品、蔬果等25項貨品，及巴拉圭糖食、米紙等10項貨品的關稅稅率。

同時，為配合產業發展需要，今三讀的「海關進口稅則」修正案，也降低食品加工成本，將「乾腰果，去殼者」貨品關稅稅率由每公斤新臺幣26.2元或16％從高徵稅，調降為10％。