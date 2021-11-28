陸測試高超音速武器

中方7月27日測試高超音速武器，不僅引發各方高度關注，也令美國官員一頭霧水，因為就在它以比5馬赫還快的速度穿越大氣層時，在南海上空投放了不明物體。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，《金融時報》（Financial Times）說，這物體差了約24英里（近40公里），沒有打到中國的目標，後來墜落境內。雖然那飛行物的描述和「部分軌道轟炸系統」（FOBS）相吻合，但中方外交部否認測試的是飛彈。

美國官員認為，中方高超音速滑翔體投放的可能是空對空飛彈，或是反制物，也就是當高超音速武器接近目標時，用來欺敵突防的東西。然而，在太空火箭上發射空對空飛彈，接著環繞地球飛行，似乎有些誇張，而且不符合成本效益。

《防止核擴散評論》（Nonproliferation Review）期刊編輯波拉克（Joshua Pollack）說，那可能是誘餌，在於引開攔截飛彈。

眾所周知，中方很關切美國的彈道飛彈防禦（BMDs），擔心相關系統若加強，將足以阻絕自身核威懾力的有效性。如今中俄都研製出新武器，以繞過或避開美國的彈道飛彈防禦網。

而中方7月進行高超武器測試，最可能的推測之一，或許就在於穿透彈道飛彈防禦。波拉克認為，最可能的，就是反輻射飛彈。他指出，這類飛彈在最終階段瞄準追踪高超音速滑翔體的雷達，讓雷達癱瘓，理論上就能讓終端防禦系統失效。