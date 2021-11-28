國際油價趨緩，中油宣布在雙平穩機制下，汽、柴油持續吸收漲幅各0.4元，29日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.7元。累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

中油表示，受歐洲COVID-19疫情持續嚴峻、新變種病毒株Omicron感染力強引發市場恐慌導致多國重啟旅遊禁令或邊境防疫封鎖，加上美國宣布釋出5000萬桶戰備儲油等因素影響，導致國際油價下跌。

影響所及，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.18美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.007美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.2元及0.1元。

不過，換算95無鉛汽油每公升31.5元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.5元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.3元。