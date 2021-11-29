Omicron變異株聞之色變，全球疫情拉警報！防疫概念股大展雄風，檢測族群的ABC-KY(6598)、亞諾法(4133)急攻漲停板鎖住，寶齡富錦(1760)、泰博(4736)、圓點奈米(6797)等漲幅在5~7%不等；溫度量測族群也不遑多讓，合世(1781)、熱映(3373)飆漲停、豪展(4735)也跟進大漲；口罩及清潔相關股，恆大(1325)、毛寶(1732)、美德醫療-DR(9103)、康那香(9919)全數鎖在漲停板。

傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron，世界各國嚴陣以待，紛紛拉高警戒層級，以色列已決定禁止外國人入境；摩洛哥暫停兩周所有國際航班；英國所有入境旅客必須接受篩檢並隔離。

世衛警告Omicron變異株的刺突蛋白有超過30種突變，可能比其他變種病毒更具傳染力，且初步證據顯示其造成「重複感染」的風險增加。衛生官員表示，這可能降低現有新冠疫苗的有效性。

Omicron新變種病毒已開始在全球擴散，但目前科學家還不能確定是否需要新的疫苖配方，也還在了解現有的新冠疫苗能否提供足夠的保護力。莫德納則說，有可能在明年初，就能推出針對Omicron新冠變種病毒重新調配的疫苗。