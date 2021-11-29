在美股上市的大陸電動車企理想汽車29日公布最新業績，第三季取得強勁業績，收入年增長209.7％，車輛毛利率達到21.1％，經營現金流量實現人民幣（下同）21.7億元的歷史新高。此外，第三季虧損和上年同期相比顯著收窄，汽車交付量年增190％創新高。受財報利多消息帶動，理想汽車29日美股盤前漲超5％。

財報資料顯示，理想汽車第三季營收77.8億元，超市場預期的73億元，年增209.7％，較第二季增長54.3％。

細分數據方面，本季理想汽車車輛銷售收入為73.9億元，較2020年第三季的24.6億元增加199.7％，較2021年第二季的49億元增加50.6％。營收增加主要由於2021年第三季的車輛交付量增加。 在汽車交付資料方面，理想汽車第三季交付量25116輛，年增長190％。預計第四季車輛交付量預計將為3至3.2萬輛，較2020年第四季增長107.4％至121.2％。

此外，第三季淨虧損2150萬元，虧損較上年同期收窄79.9％，較上季減少90.9％。