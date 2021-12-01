五度延長！為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)對個人經濟影響，金管會前已分別於2020年2月18日、5月29日、12月25日及2021年6月2日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品(包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等)提供緩繳或展延3至6個月等措施，考量該等受理展延期限將於2021年12月底屆至，觀諸國內外疫情變化，仍持續影響個人債務償還能力，故金管會於2021年11月29日再次協調銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制受理期間至2022年6月底。

金管會已於2021年11月29日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，達成下列會議結論：

一、協處機制適用對象：受疫情影響還款困難之民眾。

二、協處機制產品範圍：個人金融產品(包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等)。

三、協處措施：(一)信用卡款項：信用卡帳單之應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。(二)其他個人貸款：本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

四、協處機制期間：受理申請期限由110年12月底止延長至111年6月底止。民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月。

五、在個人信用紀錄方面：展延期間個人信用紀錄不受影響。

金管會表示，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限2022年6月底前向往來銀行提出申請，倘已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，亦可在上述期限內再向銀行提出申請。金管會重申於疫情期間，希望銀行支持客戶度過疫情，客戶也要珍惜自己的信用。