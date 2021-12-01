桃園市32歲吳姓男子懷疑29歲謝姓妻子外遇，11月30日下午在桃園區家中發生激烈爭吵，吳一氣之下打昏妻子、摀住妻子嘴鼻，使其窒息死亡，並將妻子屍體對折後放入塑膠桶封存。吳男1日早上8時許向警方坦承殺人，檢方已經聲押。

據了解，在電子公司上班，身高約180分、身形壯碩的吳男，懷疑最近出門上班的妻子外遇，兩人在家中大吵，11月30日下午4時許吳疑似徒手打昏妻子，妻子暈倒後，吳男還不放過，用手摀住其口鼻，使謝女窒息死亡。謝女死後，吳把屍體以塑膠袋包裹，對折倒放入大塑膠桶，還以膠帶貼住蓋子封存屍體。一直到1日早上8時許，吳男向警方自首坦承殺人，警方趕到居住社區時，吳男站在樓下等待警察。

因吳男一家還有2名就讀幼兒園的女兒，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，調查後2名孩子沒有受暴，已在祖父母處安置，該家庭也沒有通報過家暴案件。據悉，事發時2名孩子還在幼兒園，下課被祖父被接回，沒有目睹狀況發生，暫時不知道慘劇發生。林燕婷對此則說，後續會密切關注2名幼童狀況，並觀察家屬是否適合照顧幼童。