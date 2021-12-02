碳中和議題持續發酵，今年「第22屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2021) 與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)聚焦零碳排議題，結合國內科技產業，探討電子產業面對國際淨零趨勢下的機會與挑戰。

2021年氣候異常，美西野火、德州暴風雪、德國與中國大陸的洪患，顯見全球暖化所引起的極端氣候已迫在眉睫；國際知名企業如微軟、Facebook、蘋果也提出負碳排及碳中和等訴求，國際品牌客戶紛紛對其供應鏈提出碳中和的要求，顯見淨零碳排的議題將掀起全球電子產業價值鏈的重新定義。

「第22屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2021) 與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)將於12月21日至23日開展，今年持續共同推動四展合一打造「2021台灣國際電子製造聯合展覽會」，由「台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show)，再度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」及「國際光電大展暨精密光學展（OPTO Taiwan）」完整呈現國內電子製造業生態鏈。

因應碳中和議題，開展首日下午，「台灣國際電子製造展覽會」舉辦大師論壇，主題訂為「電子產業淨零挑戰」，論壇由台灣電路板協會(TPCA)，中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)、台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、光電科技工業協進會(PIDA)聯合主辦，台灣半導體產業協會(TSIA)協辦，邀請KPMG氣候變遷與企業永續服務亞太區負責人黃正忠、日月光集團周光春資深副總經理及工研院產科國際所鍾俊元副所長，三位重量級的講師齊聚，共同探討電子產業在面對國際淨零趨勢下的機會與挑戰。